Milan, il rinnovo di Romagnoli è quello che preoccupa meno. A fine anno le valutazioni

Il Milan rischia di perdere la colonna portante della squadra in vista della prossima stagione. Sono tre i giocatori in bilico e tutti rappresentati da Mino Raiola. I rinnovi di Gianluigi Donnarumma e Zlatan Ibrahimovic più le offerte dall’estero per Alessio Romagnoli saranno temi centrali a Casa Milan nelle prossime settimane.

Il capitano - In particolare - sottolinea il Corriere dello Sport - il quadro di Alessio Romagnoli è quello meno preoccupante per il Milan, considerando che il capitano rossonero è in scadenza solo nel 2022, ma con Raiola si valuteranno tutte le possibilità nel corso dell’estate.

Sempre presente - Alessio è legato ai colori rossoneri, in questa stagione ha sempre giocato, non saltando nemmeno un minuto. Tuttavia a fine anno valuterà in base alle ambizioni e ai progetti societari, facendosi consigliare anche dai suoi manager. Durante lo scorso mercato estivo ci sono state diverse proposte rifiutate dal Milan, offerte che invece potrebbero essere esaminate in sede al termine del campionato.