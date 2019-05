Milan, il rinnovo di Zapata è in stallo: spunta l'ipotesi Udinese

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Novità sul futuro di Cristian Zapata del Milan: per il colombiano, spiega TuttoUdinese, potrebbe esserci un clamoroso ritorno al passato. L'Udinese, infatti, pensa al sudamericano che in Friuli ha già giocato dal 2005 al 2011. Il problema principale è il costo dell'ingaggio ma Zapata è in scadenza e potrebbe aprire a un ritorno da protagonista a trentatre anni da compiere a settembre.