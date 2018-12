© foto di Insidefoto/Image Sport

Non servono giri di parole a La Gazzetta dello Sport per tratteggiare il destino di Gonzalo Higuaín al Milan: è tutto legato alla qualificazione Champions. Praticamente nessuno sa cosa accadrà a giugno, nemmeno lo stesso attaccante. Ma, rivela il quotidiano, lo scambio col Chelsea per Morata si è allontanato decisamente dall'orizzonte di Casa Milan, tutto proiettato a rinforzare la squadra intorno alla vena realizzativa dell'argentino.