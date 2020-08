Milan, il ritorno di Bakayoko è una priorità: da limare ancora qualche dettaglio

Come riporta Tuttosport, riprendere Bakayoko è una priorità per Maldini e Massara, che puntano a rinforzare pesantemente il reparto di centrocampo. L’operazione con il Chelsea è ben avviata e c’è ottimismo sulla buona riuscita dell’affare e sui tempi di chiusura (da ipotizzare all’inizio della prossima settimana). Tuttavia, la trattativa non è ancora chiusa.

RISCATTO - Il nodo da sciogliere non riguarda la formula del trasferimento. Le parti, infatti, sono d’accordo sul prestito con diritto di riscatto, ma non hanno ancora raggiunto un’intesa sulla cifra da fissare per l’opzione d’acquisto: il Chelsea vorrebbe 30 milioni di euro, il Milan vorrebbe scendere un po’. La fumata bianca arriverà.