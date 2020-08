Milan, il ritorno di Bakayoko si avvicina. Per il centrocampista si va verso il prestito oneroso

La Gazzetta dello Sport di oggi rivela che proseguono i contatti tra Milan e Chelsea per riportare in rossonero Tiemoué Bakayoko, ormai primissima scelta di Maldini e Massara per a mediana. Sul francese, da tempo in parola con i rossoneri (ingaggio da 3 milioni più bonus), i Blues sembrano essersi convinti sulla formula: si va verso il prestito oneroso con diritto di riscatto sui 30 milioni come vorrebbe il Milan.