Milan, il ritorno di Ibra ancora un'incognita: vuole certezze sulla ripresa del campionato

Resta un'incognita il rientro in Italia di Zlatan Ibrahimovic. Secondo quanto riportato da Gazzetta.it il Milan non ha ordinato al giocatore di tornare e per questo non è affatto infastidito dal fatto che il resto della squadra abbia già iniziato le visite per la ripresa. Ibra, prima di tornare, vuole garanzie sulla ripresa del campionato, anche perché in Svezia si vive molto più liberamente e ci si può allenare di più. Se il nodo della ripartenza dovesse essere sciolto l'attaccante tornerà immediatamente, ma per il momento trascorrerà le sue giornate nel suo paese d'origine.