Milan, il sacrificato sarà Jack Bonaventura

Se Suso dovesse rimanere al Milan, i rossoneri dovranno trovare un altro profilo per fare cassa. Il primo nome è quello di Giacomo Bonaventura, che piace sia alla Roma che alla Juventus, ed è gestito da Raiola, inviso alla dirigenza. Per questo potrebbe essere il primo nome - come spiega Tuttosport - per fare cassa. Molto dipenderà anche dall'accordo con la UEFA.