Milan, il Sassuolo spara alto per Scamacca: 40 milioni potrebbero non bastare

Non è un mistero che Gianluca Scamacca sia un giocatore che piace molto alle big e tra queste c'è anche il Milan che per la prossima stagione vorrebbe arricchire il parco attaccanti con una nuova prima punta da affiancare a Zlatan Ibrahimovic. Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport il Sassuolo però, come spesso accade, non farà sconti e l'amministratore delegato neroverde, Giovanni Carnevali ha dichiarato che la base d'asta sarà fissata a 40 milioni. Difficile pensare che il prezzo possa scendere, anzi. Il Milan è avvisato.