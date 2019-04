Milan, il Siviglia non riscatterà André Silva: due opzioni per il futuro

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Il Siviglia ha deciso di non riscattare André Silva in vista della prossima stagione. Gli andalusi non vogliono investire 38 milioni di euro previsti dal riscatto, con i rossoneri che lo riaccoglieranno a Milanello prima di gestire il futuro. La prima opzione è quella della permanenza, con il portoghese che dovrà giocarsi il posto con Piatek e Cutrone. La seconda è una nuova cessione, anche se la società di Elliott dovrebbe trovare un acquirente pronto a investire la cifra del famoso riscatto oppure dovrà essere inserito come contropartita in un affare più "pesante". A riportarlo è Gazzetta.it.