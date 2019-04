Milan, il Siviglia non riscatterà André Silva. Nemmeno con lo sconto

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

André Silva non rientra nei piani di Monchi per il proprio Siviglia. Prestato con diritto di riscatto, fissato a 39 milioni di euro, il portoghese non verrà confermato dalla società andalusa. Di più, dalla Spagna fanno sapere che non ci sarà nemmeno una trattativa per il ribasso del calciatore, oramai fuori dal progetto e destinato a rientrare al Milan. Nei giorni scorsi si è parlato di un possibile prestito al Wolverhampton, soluzione già prospettata l'estate scorsa prima del trasferimento nella Liga.