© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Il Siviglia non è interessato a Suso. Come riportano i colleghi di Estadio Deportivo, il club andaluso avrebbe fatto sapere di non prendere in considerazione il ritorno del fantasista spagnolo a Nervión in questa finestra di mercato.

In uscita dal club rossonero, Suso viene valutato circa 30 milioni di euro e il suo nome, anche negli ultimi giorni, era stato accostato con forza al Siviglia.