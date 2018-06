Milan: il Siviglia vuole Kalinic, il Mondiale può fare la differenza

Un Mondiale per ritrovare il feeling con il gol e rialzare il valore del cartellino dopo una stagione deludente. Così Nikola Kalinic approccerà alla competizione internazionale in Russia, con lo scopo di rivalutarsi e rimettersi in luce in vista del mercato di luglio e agosto. Dalla Spagna rimbalzano voci sempre più insistenti su una possibile offerte da parte del Siviglia per l’attaccante croato del Milan, un’occasione che il club milanista potrebbe prendere al volo, così come il giocatore ex Fiorentina. L’offerta è allettante, si tratta di un prestito con obbligo di riscatto fissato a venti milioni di euro, ma con un Mondiale di alto livello il Milan potrebbe strappare anche condizioni migliori. Ecco perché si attenderà la fine dei giochi in Russia per ragionare su un’eventuale cessione dell’attaccante croato. L’idea del Milan sarebbe quella di cedere sia lui che Bacca, tenere Cutrone e Andrè Silva e puntare poi su un attaccante di grande livello per la caccia alla Champions League l’anno prossimo.

Per qualsiasi movimento sul mercato serve però attendere la sentenza dell’Uefa e capire se il Milan verrà escluso dall’Europa League. Martedì 19 ci sarà il confronto tra Fassone e la camera giudicante, se dovesse andare male il club di via Aldo Rossi potrebbe sempre ricorrere al Tas di Losanna. Intanto entro fine giugno dovrebbero arrivare i 32 milioni di aumento di capitale da parte del proprietario Yonghong Li, già sottoscritto nei giorni scorsi. Il mancato versamento farebbe scattare l’ingresso di Elliott, ma per evitare tutto ciò l’azionista di maggioranza è in trattativa con diversi imprenditori stranieri per cedere quote di minoranza ed entro fine mese l’operazione dovrebbe andare in porto.