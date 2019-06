© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Non solo Theo Hernandez, che ieri Paolo Maldini ha visto direttamente a Ibiza per presentargli il progetto rossonero. In casa Real Madrid, spiega oggi Leggo, Il sogno è Dani Ceballos, strepitoso anche nell'Europeo Under 21 di scena in questi giorni. L'affare sarebbe comunque carissimo: i Blancos vogliono almeno 40 milioni di euro, cifra che il Milan non vuole arrivare a spendere.