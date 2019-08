© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Non si tratta di una trattativa concreta, ma piuttosto di una suggestione che non può essere accantonata. Il Milan sogna Luka Modric, giocatore che in caso di arrivo di Van de Beek al Real Madrid, potrebbe decidere di cambiare aria. In caso di addio, i rossoneri sarebbero la squadra prediletta dal croato, per l'amicizia che lo lega a Boban ma anche per l'idea di essere la guida di un nuovo corso. Due però sono gli ostacoli enormi da superare: i 12 milioni di ingaggio che percepisce in Spagna e il diniego di abbandonare la Casa Blanca dopo un'annata disastrosa. A riportarlo è Il Corriere della Sera.