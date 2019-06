© foto di Federico Gaetano

L'arrivo di Marco Giampaolo in rossonero porta il club a cercare un regista, un uomo d'ordine in mezzo al campo. E il sogno del Milan per il centrocampo della prossima stagione è sempre Lucas Torreira, per il quale l'Arsenal chiede 35-40 milioni di euro. Il club di via Aldo Rossi, come spiega stamattina Tuttosport, studia una proposta e potrebbe magari chiedere il giocatore in prestito annuale o biennale con diritto di riscatto.