Milan, il sogno Szoboszlai continua. L'agente: "Futuro aperto, non abbiamo impegni con nessuno"

Il passaggio di Dominik Szoboszlai dal Salisburgo al Lipsia, con il giocatore che resterebbe in orbita Red Bull, non è affatto scontato e quindi il sogno del Milan di acquistarlo nelle prossime sessioni di mercato può ancora essere cullato. A precisarlo in maniera netta è Matys Esterhazy, agente del talento ungherese: "Il futuro di Dominik è ancora aperto. Non ci sono stati impegni con nessuno", le parole riportate da La Gazzetta dello Sport. Il 20enne fenomeno ex Liefering è seguito da mezza Europa, Inter compresa, almeno stando a quanto detto recentemente dal suo ct.