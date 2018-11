Milan, il sostituto di Bonaventura tra Sensi e l'adattato Paquetà

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Con Bonaventura che dovrà restare fuori dai giochi per i prossimi 8 mesi, il Milan si interroga per come sostituirlo nel migliore dei modi per il resto della stagione. Il club rossonero ha deciso di provare ad acquistare dal Sassuolo Stefano Sensi. Molto dipenderà dalle richieste dei neroverdi, visto che Leonardo non si potrà permettere spese folli anche a causa dell'UEFA. Se non dovesse arrivare l'intesa, ecco che la soluzione alternativa potrebbe essere quella di adattare Lucas Paquetà, talentuoso centrocampista offensiva rilevato dal Flamengo che però dovrebbe così gettarsi nella mischia in un campionato che non conosce e in un ruolo a lui quasi sconosciuto. A riportarlo è La Gazzetta dello Sport.