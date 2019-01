© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Il Milan è sempre a caccia di un rinforzo per l’attacco. Come riporta La Gazzetta dello Sport, resta vivo il dialogo con il Southampton per Manolo Gabbiadini. Il giocatore accetterebbe di buon grado il trasferimento in rossonero, ma gli inglesi chiedono 12 milioni e non hanno intenzione (per ora) di lasciarlo partire in prestito. I Saints sperano in ricche offerte da Russia e Turchia. Ma se così non fosse? È proprio questa l’aspettativa del Milan, che confida in un last-minute.