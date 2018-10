Milan, il tandem Higuain-Cutrone c'è, la Samp pure. È 2-2 all'intervallo

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Spettacolo a San Siro nei primi 45' di Milan-Sampdoria. Quattro reti e continui ribaltamenti di fronte. Milan che si presenta con l'inedito 4-4-2: Gattuso decide di lanciare dal primo minuto Patrick Cutrone al fianco di Gonzalo Higuain. A centrocampo out Bonaventura, spazio a Laxalt sulla corsia sinistra con Suso sull'out opposto. E le cose sembrano mettersi subito bene per i rossoneri che passano in vantaggio proprio con Cutrone, abile a raccogliere di testa uno splendido traversone di Suso e superare Audero. Sampdoria che non si scompone e con Riccardo Saponara trova il più classico dei gol dell'ex. Il trequartista riceve palla da Quagliarella, autore di una splendida giocata, finta su Calabria e supera Donnarumma indirizzando il pallone sul palo più lontano. È la quindicesima partita consecutiva in campionato dove il Milan prende gol. Non succedeva dal 1946. Come se non bastasse la Samp mette la freccia: i ruoli si invertono, Saponara-assistman e Quagliarella goleador. Splendido lancio del trequartista per la punta che al volo calcia e segna. La coppia Higuain-Cutrone dimostra però di avere un'ottima intesa: duetta, triangola e confeziona il 2-2 con l'argentino a finalizzare. Partita giocata a viso aperto, ritmi alti e grande velocità.