Milan, il tetto stipendi destinato a scendere ancora: massimo 2 milioni per i nuovi contratti

vedi letture

Secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport, il Milan sarebbe pronto ad abbassare ulteriormente la forbice dei nuovi contratti che verranno stipulati nel prossimo futuro, una forbice che andrebbe da 1,5 a 2 milioni massimo a stagione. I nuovi arrivati la scorsa estate, eccezion fatta per Rebic che si portava dietro l'accordo con l'Eintracht, sono tutti all'interno di questi limiti che vorrebbe imporre Gazidis. Al momento, restano fuori da questa forbice Ibrahimovic per ovvi motivi, Donnarumma, Romagnoli e Calhanoglu. I problemi potrebbero arrivare in sede di rinnovo, visto che per il club, nessuno di questi accordi fuori dai parametri verranno ritoccati al rialzo fino alla scadenza dell'accordo stesso. Il portiere, già a rischio cessione, potrebbe essere ancor più lontano dalla permanenza in rossonero proprio per questa nuova politica che vedrebbe il suo stipendio bloccato e non superabile con il nuovo contratto. Scenari simili per il capitano, che però ha un accordo in essere fino al 2022 e dunque non è un problema imminente.