Milan, il Torino punta Calhanoglu: prestito unica via percorribile

© foto di Image Sport

Non solo Diego Laxalt, trattativa che ieri ha subito una frenata importante , il Torino ha messo nel mirino anche Hakan Calhanoglu. Secondo il Corriere dello Sport, Mazzarri starebbe pensando con insistenza al fantasista turco, che al Milan non riesce a trovare un ruolo definito e definitivo.

Prestito unica via - Come nel caso di Laxalt, l'unica soluzione possibile per i granata sarebbe però il prestito, con un contenimento importante dell'ingaggio percepito attualmente in rossonero. Non certo il miglior scenario per Calhanoglu, che resta comunque un nome caldo in uscita tra Italia e Bundesliga.