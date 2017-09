Milan, il Trabzonspor ha offerto 6 milioni annui a Sosa

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Come riporta La Gazzetta dello Sport, il Trabzonspor ha formulato una nuova offerta per José Sosa, centrocampista argentino di proprietà del Milan. Il club turco, dopo il rifiuto del giocatore a un contratto di 5 milioni annui, ha rilanciato, mettendo sul piatto 1 milione in più. L'ex Napoli, stavolta, potrebbe accettare.