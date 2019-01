© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Analizzando la trattativa Higuain-Chelsea, l'edizione odierna di Tuttosport sottolinea come il Milan - accontentando nell'affare sia i Blues che il giocatore - abbia probabilmente acquisito anche qualche credito in più nei confronti della squadra di Sarri in vista dell'estate. Le due società, infatti, tra qualche mese dovranno vedersi per risolvere la questione Bakayoko, che ha un riscatto fissato a 38 milioni di euro. Aver dato facilmente il via libera per Higuain - si legge - potrebbe rappresentare un piccolo credito da riscuotere, al momento del riscatto.