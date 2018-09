Milan, il vice-allenatore Riccio: "Higuain ha fatto prestazioni di livello"

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Luigi Riccio, vice-allenatore del Milan nello staff di Rino Gattuso, ha parlato ai microfoni di Milan Tv dopo la vittoria in amichevole contro la Pro Piacenza (1-0): "È stata una buona risposta, soprattutto da chi aveva giocato meno. Abbiamo avuto le risposte che ci aspettavamo, le difficoltà che ci aspettavamo, le buone cose che ci aspettavamo. Credo che Higuain sia abituato a fare gol. Diventa strano quando non li fa, però ci aspettiamo che segni quando conta il risultato, in partite ufficiali. Nelle partite precedenti si è sacrificato, ha fatto fare gol, ha offerto prestazioni di altissimo livello anche nelle singole giornate e alle varie altezze del campo".