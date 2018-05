Milan, il Villarreal vuole Bacca con lo sconto ma potrebbe anche tornare

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Secondo quanto riferito dalla Gazzetta dello Sport il Villarreal chiederà un forte sconto per il riscatto di Carlos Bacca dal Milan. La società spagnola vanta un diritto che però è fissato a 15,5 milioni di euro, troppi secondo il Sottomarino Giallo, che però non vorrebbe perdere il colombiano e dunque è pronta a mettere sul piatto 8-10 milioni più bonus legati ai piazzamenti europei. Lo stesso giocatore ha dato la priorità alla squadra che lo ha rilanciato nella Liga, ma nel caso dovesse saltare tutto, preferirebbe restare in rossonero, dove il 'nemico' Montella non c'è più da un pezzo, rispetto alle destinazioni turche come Galatasaray e Trabzonspor che non incontrano il favore dell'attaccante.