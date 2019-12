© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport il Watford avrebbe effettuato una proposta di prestito con diritto di riscatto per il cartellino dell'esterno del Milan Ricardo Rodriguez. Il giocatore vuole arrivare all'Europeo in forma e dunque ha bisogno di giocare con continuità, ma la proposta degli Hornets non interessa ai rossoneri che lo hanno messo sul mercato ma che vogliono ricavare qualche milione dalla sua cessione invernale.