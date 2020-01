Milan, il West Ham punta Kessiè: si tratta a partire da 20 milioni di euro

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Dopo la fumata nera per Gedson Fernandes, accasatosi poi ai rivali del Tottenham, il West Ham continua la caccia al rinforzo giusto per la mediana. Secondo quanto riporta il London Evening Standard, sarebbe così tornato di moda il nome di Franck Kessié, centrocampista ivoriano in forza al Milan. L'ex Atalanta non figura tra gli incedibili e di fronte ad un'offerta superiore ai 20 milioni potrebbe partire. La società londinese ha già preso per questo contatti con l'entourage del giocatore nell'attesa di valutare la possibilità di un'offensiva concreta.