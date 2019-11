© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Il West Ham guarda in casa Milan in vista per prossimo mercato di gennaio e il nome è quello di Franck Kessie. Secondo quanto riportato da Milannews.it gli Hammers si aggiungono quindi al Wolverhampton sulle tracce del centrocampista rossonero che il club di via Aldo Rossi valuta 20-25 milioni di euro.