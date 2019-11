Milan, il Wolverhampton vuole Kessié: può salutare per 25 milioni

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Il Wolverhampton torna a guardare in casa Milan per rinforzare la propria rosa. Come riporta Sportmediaset, i Wolves starebbero monitorando con grande attenzione il centrocampista Franck Kessié per gennaio. In cambio di un'offerta da 25 milioni di euro l'ex Atalanta e Cesena, autore di un gol in dieci presenze in quest'avvio di stagione, potrebbe partire.