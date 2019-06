Milan, in 5 su André Silva. C'è anche idea di scambio con Schick

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

La Gazzetta dello Sport parla del futuro di André Silva che salvo colpi di scena o indicazioni particolari di Giampaolo sarà rimesso sul mercato dopo il rientro da Siviglia. Per non perderci il Milan dovrà cedere il suo cartellino ad una cifra non inferiore ai 30 milioni di euro e le pretendenti, soprattutto quelle legate all'agente Jorge Mendes, non mancano: il Wolverhampton è in pole, ma occhio anche a Monaco e Valencia. E nelle ultime ore alla corsa al lusitano si sono iscritte anche Olympique Marsiglia e Fenerbahce.

Suggestione di mercato - Per la rosea però potrebbe materializzarsi anche un'altra eventualità legata ad uno scambio alla pari con la Roma fra il portoghese e André Silva. Per il momento è solo una suggestione, ma chissà che nei prossimi giorni non possa diventare qualcosa di più concreto.