Milan, in agenda anche il rinnovo di Kessié: l'ivoriano vuole restare ed è pronto a firmare

Nell'agenda dei dirigenti del Milan c'è anche la trattativa per arrivare al rinnovo di contratto di Franck Kessié. La pratica è stata appena avviata ma come per Donnarumma e Ibrahimovic, anche l'ivoriano si sente parte integrante di un gruppo che sta andando oltre le aspettative, coinvolto nel lavoro di Pioli e pronto a tradurre in firma la propria voglia di restare in rosssonero. Il club però prima dovrà farsi i conti in tasca, non solo per il bilancio ma anche perché prevedere aumenti a pioggia in un periodo di crisi può essere pericoloso, oltre che controproducente per gli equilibri dello spogliatoio. A riportarlo è La Gazzetta dello Sport.