Milan, in arrivo le sanzioni UEFA: la multa sarà intorno ai 15-20 milioni

Domenica contro la Fiorentina, il Milan scoprirà se arriverà sesto e si qualificherà direttamente alla fase a gironi di Europa League o se chiuderà il campionato in settima posizione e sarà quindi costretto a giocare tre turni preliminari. Ma in casa rossonera c’è anche grande attesa per le decisioni dell’Uefa in merito al Fair Play Finanziario: entro il 31 maggio, il club di via Aldo Rossi saprà se il massimo organo del calcio europeo avrà accettato la richiesta di settlement agreement e quali saranno le sanzioni. Lo riferisce questa mattina La Gazzetta dello Sport, che spiega come il verdetto potrebbe arrivare già a metà della prossima settimana. Il Milan si augura che la mano della commissione non sia eccessivamente pesante: secondo quanto filtra, la multa dovrebbe aggirarsi intorno ai 15-20 milioni di euro e pare che la nuova proprietà rossonera abbia intenzione di provare a condividerla con il “vecchio” Milan. Yonghong Li potrebbe quindi bussare alla porta di Fininvest e chiedere quantomeno una parte di quella cifra.