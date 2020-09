Milan, in attesa del rinnovo di Gigio è caccia al suo vice

Il rinnovo di Gigio Donnarumma terrà banco alla fine di questa finestra di mercato, quando Ivan Gazidis, Paolo Maldini e Ricky Massara dovranno sedersi al tavolo delle trattative con Mino Raiola. Sarà un braccio di ferro tra le parti, anche se il Milan ha tutta l’intenzione di proporre un’offerta adeguata al valore del suo portiere. Ma prima di arrivare a questo scenario, ce n’è un altro da dirimere che è quello relativo al suo possibile secondo. Il fratello Antonio sarà ancora il terzo – anche per lui si dovrà trattare il rinnovo – mentre per il ruolo di vice ci sono in ballo diverse opzioni. La prima presa in considerazione è quella relativa al ritorno di Asmir Begovic, per il quale servirebbe la risoluzione del contratto con il Bournemouth, che non è ancora avvenuta. Era stato proposto Claudio Bravo, ma non c’è stata l’offerta e l’ex City si è accasato al Betis. Nelle ultime ore, invece, sono stati effettuati dei contatti con il Sassuolo per Andrea Consigli mentre è stato proposto Sportiello dell’Atalanta. Non c’è solo il mercato da copertina in casa rossonera, ma anche quello delle seconde linee tiene banco con la questione vice Gigio Donnarumma da risolvere entro poco tempo anche per questioni legati alle liste europee. Di sicuro il Milan arriverà ad una soluzione per poi dedicarsi, con impegno totale e grossi sforzi economici, al rinnovo che tutti aspettano ovvero quello che Donnarumma potrebbe sottoscrivere fino al 30 giugno 2023.