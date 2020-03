Milan, in attesa dell’ennesimo “genio del momento”

vedi letture

Un Milan unito, con una sola anima. Questa era stata la definizione che Ivan Gazidis aveva dato del club che è chiamato ad amministrare, raccontando una verità concreta solo al 50%. L’unica unità di intenti presente era infatti quella tra Maldini e Boban, e tale si manterrà anche dopo la rivoluzione che sta per verificarsi, ma lontano da Milanello. Anche l’anima del Milan che fu, menzionata da Gazidis, sta infatti per abbandonare il club rossonero predisponendo l’ennesimo stravolgimento delle ultime disgraziate stagioni. Una schiera di addii che con ogni probabilità strapperà al Diavolo, a proposito di anima, anche quella che ha consentito ai rossoneri di affacciarsi con un minimo di ottimismo a una stagione che dopo i primi mesi sembrava destinata ad un inevitabile baratro, ovvero Zlatan Ibrahimovic. Lo svedese ha scelto questa sfida proprio per la presenza di Maldini e Boban, e nonostante le rimostranze di Gazidis che non ha mai sostenuto un investimento giudicato eccessivo per sostanza e per scarsa lungimiranza progettuale: il divorzio a fine stagione sembra scontato. Così come da decifrare sarà il destino di Donnarumma e Romagnoli, simboli del Milan attuale, ma di fatto all’apice di una carriera che allo stato attuale delle cose non prevede sbocchi di competitività ad alti livelli con i colori rossoneri. In attesa del prossimo “genio del momento”, questa volta personificato dal tedesco Rangnick, nella speranza milanista che sia finalmente quella buona.