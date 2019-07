Milan in attesa della risalita. Cedere Donnarumma è un male necessario

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Il trasferimento di Donnarumma - sottolinea l'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport - darebbe il via alla fase calda del mercato del Milan. L’operazione con il PSG non è andata a buon fine: i francesi davano una valutazione altissima di Areola (30 milioni) e lo scambio sarebbe risultato poco conveniente per i rossoneri, che alla fine avrebbero incassato 20 milioni. Ma la cessione del portiere resta la prima pietra per la rifondazione. Finito in modalità fairplay, il Milan deve andare a piccoli passi. L’attesa della risalita - si legge - si è fatta lunga e la nuova dirigenza si aspetta di rilanciare il club in un paio di stagioni.