Milan: in attesa dell’Uefa, pronti altri due rinnovi

Il tema centrale in casa rossonera resta l’attesa per la sentenza Uefa del 19 giugno, tutto ruota intorno a quella data. Da ciò che filtra dalla società, anche i movimenti di mercato, sia in entrata che in uscita, non ci saranno fino a quando arriverà il verdetto da Nyon. Ciò non vieta però alla dirigenza di incontrare procuratori e direttori sportivi per tenere calde diverse piste, soprattutto quella che riguarda l’attaccante. Il ds Mirabelli e il suo staff è molto attivo in sede nel ricevere addetti al mercato per avere un ventaglio vasto di possibilità da fine giugno in poi. Anche gli incontri con mister Gattuso sono frequenti, non si vuole lasciare nulla al caso appena arriverà il semaforo verde.

In attesa della sentenza Uefa però il Milan si concentrerà soprattutto sui rinnovi. Dopo il prolungamento di Alessio Romagnoli fino al 2022, ci saranno altre due firme importanti. E’ quasi imminente il rinnovo di Patrick Cutrone fino al 2023, settimana prossima potrebbe essere quella decisiva. Il matrimonio tra il giovane attaccante di Como e la società di via Aldo Rossi è già felice, dopo i diciotto gol siglati durante la stagione che si è appena conclusa, ma sarà un legame che andrà avanti negli anni perché Cutorne fa pienamente parte del progetto Milan. L’altro prolungamento potrebbe essere quello di Giacomo Bonaventura, altro pilastro della rosa di Gattuso. L’ostacolo resta il suo procuratore, poiché sono noti i rapporti non idilliaci tra Raiola e Mirabelli, ma si sta cercando di trovare ugualmente l’intesa.