Milan in balia degli avversari, cambio tattico in vista: Cutrone e il 3-5-2

© foto di DANIELE MASCOLO/PHOTOVIEWS

Gennaro Gattuso sperava in una reazione della sua squadra dopo il derby perso al 93' e giocato al risparmio, ma il primo tempo contro il Betis sembra aver acuito i problemi del suo Milan, in balia di un avversario tutt'altro che fenomenale.

Tanti campanelli d'allarme, soprattutto in difesa, punita ancora una volta e bucata da tutte le posizioni. Junior Firpo, Lo Celso, Canales e Sanabria hanno fatto malissimo alla retroguardia rossonera, soprattutto agli esterni, incapaci di contenere la maggiore forza fisica e determinazione degli avversari. Il punteggio è incredibilmente ancora in bilico e il tecnico calabrese, nel finale, ha preannunciato i primi cambi in vista della ripresa, schierando la squadra in modo speculare a quella andalusa, con il 3-5-2. Con Borini e Castillejo molto deludenti, il momento di Suso e Cutrone sembra essere arrivato.