Milan, in bilico il rinnovo per Suso. Resta la clausola da 40 mln di euro

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

La 'Gazzetta dello Sport' oggi in edicola fa il punto sul futuro dell'esterno offensivo spagnolo del Milan Suso. In questo momento la trattativa per il rinnovo del contratto dell'ex Liverpool non è un tema caldo in casa rossonera e, per questo motivo, il rischio è quello di arrivare alla prossima finestra di calciomercato con la clausola rescissoria da 40 milioni di euro ancora attiva nel suo contratto.

Ad oggi, difficile quindi decifrare il futuro di Suso, calciatore aperto a qualsiasi possibilità. Anche a un eventuale addio in estate.