Milan in corsa per il 4° posto, nel 2018 cammino da urlo. Inter doppiata

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Chi lo ferma più? Il Milan in questo 2018 è per punti conquistati secondo solo alla Juventus, che le ha vinte tutte. La squadra di Gennaro Gattuso anche ieri a Genova contro il Genoa, al termine di una gara tutt'altro che esaltante, ha trovato il colpo da tre punti grazie al primo gol in questa Serie A realizzato da André Silva.

Adesso, i rossoneri sono rientrati a pieno titolo nella lotta Champions. Cinque i punti di distacco dall'Inter quinta in classifica, sei dalla Lazio che ha però una gara in più. Il distacco è ancora rilevante, ma a balzare agli occhi è soprattutto la differenza di rendimento tra la squadra di Gattuso e le altre in corsa per la Champions.

Nel nuovo anno solare, i rossoneri hanno rosicchiato ben undici punti ai cugini. E hanno fatto meglio anche delle romane, che hanno giocato due gare in più: sei punti conquistati sulla Lazio, cinque sulla Roma. Di seguito il dato.

Milan (otto gare): sette vittorie e un pareggio. Ventidue punti.

Inter (otto gare): due vittorie, cinque pareggi e una sconfitta. Undici punti.

Roma (dieci gare): cinque vittorie, due pareggi, tre sconfitte. Diciassette punti.

Lazio (dieci gare): cinque vittorie, un pareggio, quattro sconfitte. Sedici punti.