Milan, in difesa idea Nastasic. Può arrivare sia in prestito che definitivo

© foto di Giacomo Morini

Dopo aver perso Kabak, andato allo Schalke 04, il possibile nuovo innesto nella difesa del Milan potrebbe arrivare direttamente dal club tedesco. Si tratta peraltro di una vecchia conoscenza della Serie A, pur di passaggio per una sola stagione a 18 anni: Matija Nastasic. L'idea dei rossoneri, per arrivare al centrale serbo classe '93 ed ex Fiorentina, è quella di proporre un prestito con obbligo di riscatto (meglio se biennale) per un valore complessivo di 15-16 milioni. Mentre per un eventuale trasferimento subito a titolo definitivo, servirebbero contropartite: nell'affare potrebbe finirci Ricardo Rodriguez, già molto conosciuto ed apprezzato in Bundesliga. Lo scrive l'edizione odierna de Il Corriere dello Sport.