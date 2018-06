Milan in E.League? C'è pessimismo. Si lavora al socio per il ricorso

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

L'esclusione dalle coppe europee del Milan - scrive la Gazzetta dello Sport oggi in edicola - potrebbe diventare ufficiale già nelle prossime ore. Sempre più centrale in casa rossonera è l'ingresso di un socio di minoranza. Il club di via Aldo Rossi spera di poter utilizzare la carta del nuovo partner di Mr.Li nell'eventuale ricorso al Tas di Losanna: la presenza di un azionista di minoranza dal nome conosciuto e dal patrimonio solido servirebbe infatti a migliorare considerevolmente la posizione del club.