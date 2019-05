© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Le sentenze UEFA e TAS costringeranno il Milan a vendere qualche pedina durante la prossima estate. Il Corriere dello Sport scrive che il calciatore con più richieste è Alessio Romagnoli, anche se in caso di cessione - secondo accordi presi al momento del suo acquisto - ci sarebbe da versare il 30% dell'importo eccedente i 25 milioni di euro alla Roma. In altre parole, se Romagnoli dovesse essere ceduto per 50 milioni di euro al Milan andrebbero 'soltanto' 42,5 milioni.

Potenziali partenti - Nella lista c'è anche Suso, che ha una clausola rescissoria di 38 milioni. Tra i possibili addii c'è anche Gigio Donnarumma, ma il Milan non darebbe l'ok alla partenza per meno di 50-55 milioni di euro. Senza dimenticare l'ingaggio - da 6 milioni di euro netti - risparmiato in caso di cessione.