Milan, in estate servono cessioni. A rischio c'è anche Romagnoli

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Sarà un'estate calda per il Milan, soprattutto dopo l'ultimo periodo, a prescindere dall'attesa per le nuove sentenze di UEFA e TAS sul Fair Play Finanziario. Ed è anche per questo che è da mettere in preventivo una rivoluzione dell'organico.

In questo senso saranno importanti le plusvalenze, ed è per questo che Suso, al momento, è da considerare come un elemento con la valigia in mano. Lo spagnolo avrebbe anche una clausola di uscita da 38 milioni, ma il rendimento deficitario nel girone di ritorno ne ha abbassato il valore di mercato e, quindi, i benefici per il Milan rischiano di essere limitati.

Per questo - sottolinea il Corriere dello Sport - c'è un grande pericolo che si affaccia sul futuro del Milan: dover sacrificare Romagnoli. Il difensore, e capitano, è infatti il rossonero con più mercato (anche la Juventus sarebbe interessate...), con l'inconveniente, però, che il 15% dell'incasso va versato alla Roma.