Milan in fila per Onana: potrebbe essere lui il dopo Donnarumma

Anche il Milan sarebbe in fila per Andre Onana, portiere dell'Ajax. Il noto giornale olandese De Telegraaf riporta che sul portiere del Camerun oltre ai rossoneri ci sono Chelsea, Tottenham, PSG, Borussia Dortmund e Barcellona, con le ultime due in grande vantaggio rispetto alle altre pretendenti. I rossoneri hanno aperto la caccia al possibile erede di Donnarumma, che potrebbe essere sacrificato sull'altare del bilancio in estate.