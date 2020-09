Milan in forma smagliante: rossoneri imbattuti da 16 partite di fila in tutte le competizioni

Il Milan batte 3-2 il Bodo/Glimt. Grazie a questo successo i rossoneri sono imbattutti da 16 partite di fila in tutte le competizioni (12 vittorie, 4 pareggi) per la prima volta dal novembre 2008, con Carlo Ancelotti in panchina. Lo riporta Opta.