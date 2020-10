Milan, in Portogallo la sfida decisiva per l’Europa e per il mercato

“La partita pesa, stiamo cercando di portare a casa il primo obiettivo di inizio stagione”. Stefano Pioli ha le idee chiare, il Milan stasera si gioca gran parte della stagione perché partecipare all’Europa League porta una programmazione diversa e un impiego delle risorse economiche differente rispetto a non partecipare. Ne vale del blasone del club, del progetto tecnico e dei futuri rinforzi, perché se il Milan stasera batte il Rio Ave in Portogallo accederà ai gironi, e la dirigenza dovrà rinforzare la rosa per permettere all’allenatore di avere una panchina più lunga e poter disputare al meglio tre competizioni. “Vogliamo entrare ai gironi e per farlo dobbiamo vincere contro una squadra che è più forte di quelle che abbiamo incontrato in precedenza".

A causa delle tante defezioni le scelte sembrano essere obbligate. Fuori Ibrahimovic e Rebic in avanti, mentre dietro sono ancora assenti Duarte, Romangoli, Musacchio e Conti. Dunque Pioli dovrà fare affidamento sul giovane Colombo oppure Rafa Leao in corso d’opera. Alle spalle della punta 18enne ci saranno Castillejo, Calhanoglu e Saelemaekers, preferito a Brahim Diaz sulla sinistra. A centrocampo torna Bennacer accanto a Kessie, mentre Tonali comincerà dalla panchina dopo aver giocato bene a Crotone. In difesa le scelte sono obbligate: Calabria, Kjaer, Gabbia e Theo Hernandez davanti a Donnarumma. “Questa partita deve essere un'opportunità di crescita al cospetto di una squadra che ha vinto due preliminari in trasferta, che è molto tecnica, ci sarà bisogno di una prestazione di alto livello", ha commentato Pioli.