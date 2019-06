© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Come riportato dai colleghi della Gazzetta dello Sport, si intensificano i contatti per il futuro di Stefano Sensi. Oggi a Forte dei Marmi si sono incontrato l’agente del calciatore, Giuseppe Riso, e l’ad del Sassuolo Giovanni Carnevali. Si è continuato a parlare del trasferimento del centrocampista al Milan, con Paolo Maldini che da tempo è in pressing.