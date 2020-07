Milan, in questa settimana l'incontro con Raiola: Ibra e Donnarumma i temi caldi

Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, questa settimana è in programma il tanto atteso incontro tra il Milan e Mino Raiola: il giorno preciso non si conosce, ma non è escluso che possa avvenire già nella giornata di oggi. Sul tavolo ci saranno diverse questioni, in primis il futuro di Gigio Donnarumma e di Zlatan Ibrahimovic.