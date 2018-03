Milan, in settimana il rinnovo di Gattuso: firmerà per tre anni

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Rino Gattuso ha convinto il Milan e tra mercoledì e giovedì firmerà il prolungamento col club rossonero. Tre anni di accordo a 2 milioni di euro più bonus, con il club di Via Rossi che ha già pronto il contratto da far firmare a Ringhio, che dal canto suo farà di tutto per riportare in alto i rossoneri e ripagare la fiducia riposta in lui prima da Mirabelli e poi da tutto l'ambiente milanista. A riportarlo è Il Corriere dello Sport.