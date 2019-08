Milan, in uscita gli esterni: sirene tedesche per Rodriguez e Conti

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

In casa Milan - sottolinea il Corriere dello Sport - saranno venti giorni in cui si proveranno a piazzare gli esuberi o quei giocatori che hanno più offerte. In questo senso - si legge - Ricardo Rodriguez ha estimatori sia in Germania che in Francia. Lo svizzero non vorrebbe rimanere a fare il secondo di Theo Hernandez, e una proposta convincente da una società straniera potrebbe spingere l’ex Wolfsburg a valutarla, e nelle ultime ora lo Schalke 04 avrebbe cominciato a studiare un’offerta da presentare a fine agosto. Inoltre, il Werder Brema continua a chiedere al Milan la possibilità d’ingaggiare Andrea Conti un anno in prestito.